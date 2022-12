A fiatalon megözvegyült, továbblépését pedig fel-feltörő bűntudattal kezelő Megan Taylor nemrég költözött Londonból New Yorkba, ahol egy könyvesboltot vezet, amelyet családi örökségként vett át. Az új kapcsolat mégsem itt, hanem egy élelmiszerboltban toppan az életébe – illetve egészen konkrétan a lábára. A díjnyertes író, Xander Stone ugyanis nem elég, hogy a nő lábára tolja a bevásárlókocsiját, de még a könyves ízlését is kritizálja. Nem csoda, hogy Megan felemás érzésekkel fogadja, amikor kiderül, hogy a férfi éppen az ő könyvesboltjában tartja majd az új kötete bemutatóját. Így legnagyobb sajnálatára még csak ki sem oktathatja. Az új könyve mellett Xander egy új élet lehetőségét is megmutatja neki, ám hamar kiderül, hogy a valóságban nem minden történik úgy, mint a karácsonyi mesékben.

A regény mindkét főszereplője elvesztítette azt, akivel leélni tervezte az életét, így a karaktereken keresztül az olvasó megláthatja, milyen hatást gyakorol a gyász saját, és a környezetük életére is, és mennyire nehéz az újrakezdés, a randizás. A kettőjük közötti kémia remekül működik, lehetett drukkolni a párosuknak. Hol vitáznak, hol a romantikus könyvekről beszélgetnek és egy kicsit beleláthatunk abba a világba is, amelyet a kis könyvesboltok bája hoz el a nagy áruházak és az online rendelések világában.

A Könyvesbolti ​karácsony az a romantikus regény, amely szórakoztat, elfeledteti a hétköznapok nehézségeit, és még karácsonyi hangulatba is hozza az olvasót. Tökéletes olvasmány a következő időszakra, amikor egyébként is minden a nyugalomról, a békéről és a szeretetről szól.