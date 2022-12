– Az iskola a szemléletével és az épület energetikájával, a napelemekkel, hőszivattyúval, ledvilágítással érdemelte ki az ökoiskola címet. Emellett ökotúrákat szervezünk, a környezetvédelem és a fenntarthatóság szívügyünk, továbbá az egészségtudatos gondolkodás, az egészségre nevelés mellett is elkötelezettek vagyunk – részletezte az igazgatónő. Azzal folytatta, hogy az elmúlt években arra törekedett az intézmény, hogy a jótékonykodás ügyében is zászlóshajóvá válhasson.

– 2023-ban a Caritas Junior irányába szeretnénk nyitni, de évek óta szervezünk már karácsonykor gyűjtéseket. Gyűjtöttünk az Ágota Alapítvány nevelőotthonaiban élő gyerekeknek, a Kárpátalján élőknek, emellett a MosolyManók és az Angyalbatyu akciókban is élen jártunk – mondta.

A zsibvásárra az intézmény mind a húsz osztálya kitelepült, továbbá a Szegedi SZC Vedres István Technikum, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és a Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola diákjai, valamint algyői kézművesek is kínálták portékáikat. A diákok standjait a hazai diákvállalkozásokat összefogó JAM Egyesület tagjai szemlézték, és jutalmazták a legszebben díszített és a leginkább ökotermékeket kínáló asztalokat.

A pár száz forintért megvásárolható választékban horgolt, fából, filcből és gyöngyből készült karácsonyfadíszek, karkötők, gyertya- és szalvétatartók, asztali terméskompozíciók és egyéb ünnepi kiegészítők is voltak. Sok család ínycsiklandó süteménycsodákkal készült, a hatodikosok kenyérálángost, a nyolcadikosok palacsintát is kínáltak, de vásárolható volt kávé, tea, virgin puncs és limonádé is.