A szegedi Jazz Kocsma havi rendszerességgel szervez Jam Session programot, ahol bárki zenélhet, néhány egyszerű kikötéssel. A lényeg, hogy hozzanak hangszert, valamiféle zenekari tapasztalatot, és a kocsma ad minden mást: színpadot, fényt, hangosítást és sört. A havi rendszerességű programhoz, mint megtudtuk, minden alkalommal forgatnak egy promó videót, saját költségükön és szabadidejükben. A kellékeket a baráti körtől kapják, a videók a kocsmában vagy az előtt játszódnak.

- Az a célunk, hogy minél több ember észrevegye és megismerje azt a művészi közeget, ami az egyetemektől, a város központjától picit messzebb, a Kálmány Lajos utcában található egy eldugott kis pincében, a Jazz Kocsmában - emelte ki Höffler Norbert, a Jazz Kocsma üzemeltetője. - Ács Péter barátommal döntöttük el, hogy odatesszük magunkat és minden hónapban forgatunk egy ilyen videót. Péter hozza a szakmai tudást és tapasztalatot én pedig a rendezőit. Készítettünk már a Ponyvaregényből is jelenetet, de a Terminátor egyik jelenetét is újraforgattuk már.

Az új videó két szempontból is különleges. Egyrészt igazodik a karácsony közeledtéhez - december 23-án lesz a következő Jam Session -, másrészt a helyszín ezúttal nem a Jazz Kocsma. - A karácsonyra való tekintettel most a Reszkessetek, betörők című filmben szereplő "kamu" gengszterfilmet, a Szennyes Lelkű Angyalokat forgattuk le, különösen odafigyelve a részletekre. A Reszkessetek, betörők témájú videót kivételesen az egyik főszereplő lakásában forgattuk, mivel az hasonlított a legjobban a filmben szereplő gengszter jelenet régies irodájához. A szöveget próbáljuk mindig minél kreatívabban a Jam Session témájára átírni, megtartva az eredeti anyag mondatszerkezeteit és dinamikáját. Itt is így tettünk. "Tartsd meg az ütemet, te mocskos állat!" Különösen figyeltünk arra, hogy a tárgyak, öltözékek minél jobban tükrözzék az eredeti ikonikus jelenetet. A Jazz Kocsmában fellelhető antik tárgyakat is átvittük a lakásba és még kiegészítettük saját kis csecsebecsékkel.