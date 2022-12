Ez most egy kicsit lehet, hogy bonyolult lesz, legalábbis az eleje. De utána lesz szó rendőrökről is, úgyhogy érdemes végigolvasni!

Van minden évben karácsony előtt, de leginkább karácsonykor az az őrület, hogy aki csak teheti, felvesz egy úgynevezett „ronda pulcsit”, amin egyébként jellemzően karácsonyi motívumok vannak, némileg eltúlozva. Hatalmas hópelyhek, vigyorgó rénszarvasok, Grincs meg ilyenek. Nem rondák ezek szerintem, hanem inkább giccsesek, meg túlzók, mint a romániai cigánypaloták, ráadásul a tulajdonosaik kábé ugyanannyit használják őket évente.

De hát kinek mi tetszik. Szóval olyanok ezek a pulcsik ruhákban, mint a feleségek az esküvők napján. Láttam már sokat. Az ember megismeri őket az utcán, aranyosak, normálisan fel vannak öltözve, szép a hajuk, szóval minden rendben velük. De amikor eljön az esküvő napja, akkor gyakorlatilag felismerhetetlenre maszkírozzák magukat, és pont nem úgy néznek ki, ahogy megszerette őket a boldog férj. Tehát a pulcsikkal a karácsony olyat tesz, mint a nőkkel az esküvő. De azért a maga módján szórakoztató mindkettő, ezt be kell vallanom. Most, hogy megsértettem az összes nőt, jöhetnek a rendőrök!

Persze nem bántok én senkit, sőt a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is indítottak egy ronda pulcsis képet várnak, és a végén, december 23-án sorsolnak egy nyertest is, aki kap valamilyen rendőrségi ajándékot. Na az például vicces, amikor egy nyomozó ilyen pulcsikban bohóckodik, mert kiderül róla, hogy ő is ember. Végül is délután lehet, hogy veszek egy ronda pulcsit.