A szegedi Grand Café működésének elmúlt 26 évében a művészeti ágak mindegyikének teret adott már a falai között, 2018 óta azonban kiemelt szerepet kapott a kulturális komplexum profiljában az olyan hazai és külföldi zenekarok szelektív bemutatása, amelyek a stáb szerint a kortárs zenei szcéna legátütőbb produkcióit adják. Három éve indított Grand Café Live Youtube-csatornájukon jelenleg húsznál is több élőben, mégis szinte stúdiókörülmények között fölvett koncertvideó és számos live stream, valamint irodalmi vonatkozású felvétel tekinthető meg.

December 30-án a Grand Café stábja különleges támogatói eseményt szervez Grand Café Live Fest néven, ahol olyan koncertvideókat is levetítenek nagyvásznon, amelyeket eddig csak a Patreon előfizetőik láthattak. A vetítéseket követően a készítők mesélnek az élő felvételek izgalmairól, mindezt megfejelve az esti koncerteken akció közben is látható lesz a csapat, hiszen mindkét aznap esti előadó, a Dungaree és Chebe koncertjét is rögzítik a helyszínen. Az eddig nyilvánossá tett videókat IDE kattintva lehet megtekinteni.

Fotós: Takács Borisz

A helyszínen folyó háttérmunkáról és a technikai stáb kedvenc koncertélményeiről a Grand Café sajtóközleményében is lehet olvasni. Török Dénes hangmérnök, hangtechnikus többek között arról beszélt, hogy "a 2018-as őszi évadban kezdtünk rendszeresen koncerteket rögzíteni, akkor a hangot még a saját stúdiómból hozott eszközökkel vettem fel. Aztán a Covid alatti bezárások újabb lendületet adtak a csapatnak, zárt ajtók mögött forgatott koncertek mellett irodalmi és ismeretterjesztő irányba is elkezdtünk kalandozni, valamint pályázatok segítségével lehetőségünk nyílt az eszközparkunk bővítésére is". Török Dénes a Middlemist Red-koncertfelvételt emelte ki, mint különösen emlékezetes élményt, Antalfi Ádám hangtechnikus, hangmérnök saját zenekaruk, a Jügoku "szobakoncertjét" és a Törzs zenekar fellépését, amin egy emberként több szerepben is - eseményszervező, hangtechnikus és hangfelvételekért felelős – dolgozhatott. Szakács László fénytechnikus számára, mint kiderült, az eddigi legnagyobb kihívás, "legnehezebb" esemény az a kétnapos VHK volt: mindkét nap telt házas koncertet adtak. A legemlékezetesebb dobásként említette a Vágtázó Halottkémek két koncertjét Takács Borisz fotós, videós is. "A történet legnagyobb tanulsága, hogy az ilyen felvételek igazi csapatmunka eredményei, ahol a hangmérnök, a fénytechnikus, a színpadtechnikus és a videós együtt alkot működő csapatot, a külön szekciók pedig ugyanúgy erősíthetik, ahogyan gyengítik is a másikat" - világított rá. Lengyel Zoltán szervező, technikussegéd számára a Dorota 2021-es fellépése volt az év koncertje a Grand Caféban.