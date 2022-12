Minden idők egyik legismertebb musicaljét 1964-ben mutatták be a Broadwayn. 1986 októberében, az épületfelújítás után a Szegedi Nemzeti Színház is a Hegedűs a háztetőn musicallel nyitotta az évadot, akkor Sándor János rendezésében Tevje szerepében Király Levente nyújtott azóta is legendás alakítást, majd Gregor József remekelt a főszerepben.

Jövő tavasszal Barnák László főigazgató rendezésében éled újra a történet a nagyszínházban. Tevjét, a szegény tejesembert ezúttal Borovics Tamás kelti majd életre, csípős nyelvű felesége, Golde szerepében pedig Szilágyi Annamáriát láthatják a nézők.

Az olvasópróbán Barnák László úgy fogalmazott, furcsa analógia köti most össze a színházat a darabbal.

– A történet szerint egy közösség tagjai olyan helyen élnek, ahonnan külső, kényszerítő körülmények hatására el kell menniük. El kell hagyniuk a helyet, amelyet az otthonuknak tartanak, szeretnek, ahol dolgoznak és jól érzik magukat. Áttételesen ez most ránk is igaz lesz, hiszen januárban be kell zárnunk a színház kapuit. A jó hír azonban, hogy mi visszajövünk ide – mondta a főigazgató. Az előadás február elejére hirdetett premierje március közepére halasztódik.

Tevjét, a szegény tejesembert tavasszal Borovics Tamás kelti majd életre, csípős nyelvű felesége, Golde szerepében pedig Szilágyi Annamáriát láthatják a nézők. Fotó: Koós Kata

– Kevés aktuálisabb történet van most a világon. Az, hogy egy Ukrajna területén lévő helységből az oroszok hatására a helyieknek el kell menniük, az életüket ott kell hagyniuk, azt gondolom, sajnos nagyon ismerős helyzet. És amíg erősebb, felfegyverkezett és másokat kiközösíteni vágyó emberek és érdekek elüldöznek másokat, háborúk zajlanak a világon, vagy egyszerűen megbélyegeznek valakit, mert az életmódja, kultúrája az ő sajátja, és ez valakinek nem tetszik, addig ennek a darabnak aktualitása lesz – mondta Barnák. Hozzátette, mégsem direkt aktualizálás mentén szeretné bemutatni a történetet, sokkal inkább az emberi sorsokra fókuszálva.

– A békés együttélésből üldözöttség lesz, és ennek átfordulása a darab egyik íve. A másik a szűkebb közösségé, a családé. Ahogyan a lányok szembefordulnak a családi hagyományokkal, felveti azt a kérdést is, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy változtassunk. Van-e bennünk arra nyitottság, hogy mások érdekében önvizsgálatot tartsunk – részletezte Barnák László, aki azt is elmondta, a zárva tartás ideje alatt a Pick Szeged Zrt. Maros utcai székházában, a DanceFloor Tánciskola bérelt termeiben próbál majd a társulat.