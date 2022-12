A művelődési központ helyett saját kamaratermében koncertezik tavaszig a vásárhelyi Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola. Ezelőtt még egy telt házas ünnepi tanári hangversenyt adtak a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ színháztermében. Közönségük már megszokhatta, hogy az ismert klasszikus tételek mellett olykor könnyűzenei darabokat is megszólaltatnak. Ezúttal sem volt ez másként: Beethoven, Bartók és Bach darabok után Mariah Carey All I want for Christmas with You című számát játszották el.

Vágó János, az iskola igazgatója lapunknak elmondta, sok zeneszerző írt kifejezetten karácsonyi zeneművet, ami ünnepi alkalmakkor közönség elé kívánkozik. Némely jól ismert, fülbemászó dallamot kifejezetten nehéz hangszeren eljátszani. Az ünnepi hangversenyeken érezhető, hogy különleges hangulat tölti meg a termet. A közönség alig moccan és a színpadon is igazán emelkedett, karácsonyi a hangulat. A iskola vezetője kifejezetten büszke növendékeire, akik tanulmányaik mellett még a művészetnek is szentelnek idejükből. Kiemelkedő tanulóik egyike Földesi Dóra, aki első lett a VII. Danubia Talents Nemzetközi Zenei Fesztivál és Versenyen. Kruppa László a felkészítő tanára és Bereczki Marianna kísérte zongorán.