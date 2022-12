A távoli jövőből azzal a megbízással küldenek két kutatót a múltba, hogy férkőzzenek Jane Austen, az akkor már híres írónő közelébe, és szerezzék meg tőle A Watson család története című kéziratát. Azt feltételezik ugyanis, hogy az írónő befejezte a történetet, de bizonyos okok miatt meg akarta semmisíteni.

– A büszkeség és balítélet, vagy az Értelem és érzelem népszerű szerzője a 21. században is érvényes, mert olyan értékeket közvetít, amelyek nem változtak kétszáz év alatt sem. Jane Austen egykor határozottan állást foglalt helyes és helytelen, emberi és morális értékek mellett. Úgy vélem, fontos lenne ma is ezeket követnünk. Kathleen A. Flynn kortárs írónő pedig ugyancsak hasonlóan egyetemes kérdéseket feszeget kötetében. Olyan történetet alkotott , amelyben az 1800-as évek elején és a jelenben is egyaránt létező problémák jelennek meg. És nem csupán Jane Austen stílusát, hanem a gondolkodását is követi az amerikai szerző. Ettől annyira hiteles és megragadó – magyarázta lapunknak Hojcsi Zsuzsa, a kötet hódmezővásárhelyi fordítója.

A nyugdíjas angoltanár először angolul olvasta a kötet eredetijét. Jane Austen világának rajongójaként egyből elköteleződött az amerikai írónő regénye mellett. Mint mondta: gyakran olvas eredetiben könyveket és olykor rácsodálkozik a frappáns megoldásokra. Ezúttal úgy érezte, a Jane Austen-küldetés kiváló története és szövege mindenképp megérdemli a fordítást. Több kiadónál is jelentkezett, végül az Athenaeum csapott le az ötletre. A fordítás elsődleges szempontjairól Hojcsi Zsuzsa úgy fogalmazott: fontos, hogy a szöveg mindenben hű legyen az eredetihez, szóljon úgy, mintha magyarul született volna meg. Minden mondat átgondolandó, izgalmas feladat megtalálni a megfelelő kifejezéseket.

– A Jane Austen küldetést akár az írónő is írhatta volna; a karakterek teljes emberek, plasztikus figurák. Jellemzője ráadásul az az irónia, amire annyira oda kell figyelni, amit annyira szerettünk már Jane Austen műveiben is – mondta.