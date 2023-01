A rezsiválság miatt a dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Házat is bezárta a szegedi önkormányzat, viszont Ruzsa Roland önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) arról számolt be lapunknak, hogy a szellemi és kulturális fejlődés továbbra is biztosított a településrészen. Hozzátette, a művelődési intézmény eseményei a Szent János utcában található közösségi házba költöztek át, ugyanis Hajdú Gézával, a művelődési ház igazgatójával fontosnak tartják, hogy az ideiglenes bezárás alatt is legyenek rendezvények Dorozsmán.

Fotó: Karnok Csaba

Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekprogramokra, így egyik héten baba-mama klub van különböző fejlesztő gyakorlatokkal, míg másik héten a Sajtkukac Duó Gyerekzenekar tart előadást a kicsiknek és szüleiknek. Továbbá múlt hét pénteken a kiszállásos véradásnak is a közösségi ház szolgált helyszínéül, a képviselő pedig minden véradót ajándékban részesített.

Fotó: Karnok Csaba

A folytatásról Ruzsa Roland elmondta, most a Farkas Dezső szavalóversenyre készülnek, amit január 25-én és 26-án tartanak meg, ez már hagyomány a településrészen, minden évben a művelődési házban tartják meg, most viszont a Jerney János Általános Iskolában szervezik. Megjegyezte, március 4-én vállalkozói, míg március 11-én bölcsődei bál lesz Dorozsmán, március 25-én közösségi szemétgyűjtést tartanak a kiskertes városrészen, április elsején húsvéti bál lesz, míg május elsején a hagyományoknak megfelelően a ligetben várják majd a dorozsmaiakat szórakoztató programokkal.