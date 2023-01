– Gyerekkoromból hoztam a művészet iránti érdeklődést – vallotta meg a makói születésű, de jelenleg az ausztriai Bécsújhelyen élő Tamasy Gabriella, aki a Makói Honismereti Kör vendégeként mesélt életéről. Beszélgetőtársa a kör elnöke, Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna volt. Egyébként jól ismerik egymást, hiszen a József Attila Gimnáziumban ő volt a reneszánsz tánckör vezetője, amelynek Gabriella is lelkes tagja volt. Korábban néptáncra és mazsorettre is járt. A beszélgetés során persze kiderült, hogy nem csak a tánc foglalkoztatta. Részt vett például a Franyó Róbert vezette legendás Páger Antal Stúdió, azaz a színjátszó csoport munkájában is. A mai napig azt vallja, a gimnáziumi évek egész életét meghatározták, és művészi hajlamainak kibontakozását is ennek az időszaknak köszönheti.

Fotó: Szabó Imre

A művészet gyógyít

Jelenleg művészetterápiával igyekszik segíteni sérült fiatalokon és időseken, de például munkanélkülieken vagy az útjukat kereső nőtársain is. Ausztriába 2005-ben jutott ki, frissen szerzett szakképesítésével ugyanis itthon nem boldogult. Ott egy nap alatt munkát talált. Először halmozottan fogyatékos emberekkel foglalkozott egy intézményben.

– Először fogalmam sem volt, mit fogok csinálni. Egyszerűen elkezdtem festeni a szép fehér vászonra. Mindent autodidakta módon tanultam meg. Nyolc évbe beletelt, amíg rájöttem, hogy milyen stílusban dolgozom. Ez az úgynevezett mixed media art, amelyben az anyagokat is keverni lehet. Ennek az első nagy képviselője Picasso volt – mesélte. Ezen kívül az absztrakt stílust is kedveli.

A lélek művészete – így szereti nevezni azt, amit csinál. – Az emberek, különösen a sérült emberek felé a legjobb ajtó a művészet – mondta. Hozzátette, a képzőművészetet mint terápiát, Ausztriában egyre szélesebb körben használják, mert ez mindenkit elvarázsol, minden korosztályt megnyit. Beszélgetőtársa megjegyezte: a sérült embereken segíteni a legnagyobb dolog, amit valaki tehet az életben.

Fotó: Szabó Imre

Képek a kirakatban

Tamasy Gabriella néhány festményét is hazahozta, ezekből néhányat a Honismereti Kör találkozójának résztvevői is láthattak. Aki nem volt ott, alkotásaiból a József Attila Könyvtár jelenleg is látható kirakatkiállításából kaphat ízelítőt. Ez azt jelenti, hogy a bibliotéka ugyan zárva van, de aki elsétál előtte, a kirakatüvegen át láthat jó néhány képet.

Tamasy Gabriella azt mondta, először meglepte, hogy ilyen rendhagyó módon tárják közönség elő a műveit, utólag viszont egyáltalán nem bánja – így másfajta élményt nyújtanak az alkotások, és nem csak azok láthatják őket, akik könyvtárba járnak.