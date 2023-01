– Művészeti szempontból is továbblépést jelenthet a civil szervezet, az Ágról Pattant Művészeti és Kézműves Egyesület, amellyel a tanyai életet is népszerűsíthetjük. Megalapítását régóta terveztük férjemmel, már nyár közepén életre akartuk hívni, de ez november végére halasztódott. Végül a családdal és ismerősökkel, 10 taggal indultunk – mondta el érdeklődésünkre Katona Szonja láncfűrészes fafaragó, szobrászművész, aki 2018-tól él családjával egy Balástya környéki tanyán. Eddigi egyetlen helyi köztéri alkotását, a Trianon-emlékművet 2021-ben avatták a községben.

– A végső elhatározást az alapításhoz az adta, hogy tavaly nyáron meglátogatott egy általános iskolás csoport, megnéztek a látványfaragást és azt is, hol élünk – közölte.

Katona Szonja fafaragó művész családjával és ismerőseivel alapította meg az Ágról Pattant Művészeti és Kézműves Egyesületet Balástyán. Fotó: Illin Klára

A tanyai élet reneszánsza

– Egyre többen költöznek városról tanyára csendesebb, nyugodtabb környéket keresve, ennek az életformának a reneszánsza van. Mi is vályogházban lakunk, és ezzel az anyaggal dolgozva bővítjük majd – fejtette ki Szonja, és elárulta: kedveltek Facebook-oldalukon az életüket, mindennapjaikat, ételeiket bemutató posztok. Ezért gondolták, hogy a hagyományokat őrizve tudásukat megosztják másokkal az egyesületben, például a vályoghoz, az agyaghoz kötődőket, hiszen a vályog sokszínű, sok mindenre használható. A vályog és a kerámia összefonódik, művészetté válik – ahogy Katona Szonja fogalmazott –, és keramikusként jól ismeri a tulajdonságait, ráadásul cserépkályha és kandalló készítő szakmája is van, és ez a természetes anyag ott is szerephez jut.

Katona Szonja alkotás közben. Archív fotó: Frank Yvette

Programok, foglalkozások

Az Ágról Pattant Művészeti és Kézműves Egyesület alapját a látványfaragás, a szoborpark és a népi játszótér adja majd, utóbbiak tanyájuk közelében valósulnak meg. A kialakított mesevilágnak Varázs Pagony lesz a neve. A felnőtteknek szóló programokhoz kapcsolódva külföldi, ismert fafaragókat, népművészeket is vendégül látnak. Az említetteken kívül a tervekben szerepel csoportos és egyéni kézműves foglalkozás, kortárs művészeti oktatás, vályogkemence építése, kerámia készítés, festés, több képzőművészeti előadás és bemutató, hagyományőrző anyagok használata, a vályogtégla-vetés elsajátítása, népi játékok készítése, kenyérsütés tapasztott kemencében, korsóban főzés, lekvárfőzés, hagyományos népi ételek elkészítése, a már citált tanyai élet és tevékenységek bemutatása, és ezekkel mind alkotói közösség építése.

Rajt tavasszal

– Első rendezvényünket a Győr-Moson-Sopron vármegyei Ivánon tartjuk április végén, kemencét építünk. Balástyán májusban mutatkozunk be – mondta zárásként Katona Szonja, hozzátéve, a legfrissebb információkat Facebook-oldalukon találhatják meg és olvashatják az érdeklődők.