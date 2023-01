Hajdu Anita 2018 óta a Szegedi Nemzeti Színház tánckarának vezetője. Olyan népszerű produkciók koreográfiája fűződik nevéhez, mint A padlás vagy a Leonce és Léna. Szakmai kiválóságának ékes bizonyítéka, hogy a tavalyi évadban a tánckar harminc év után lépett ismét önálló előadással színpadra, a Peron-swing azóta is nagy sikerrel fut a Kisszínházban.

– Izgalmas új és új rendezőkkel mindig más-más stílusban dolgozni. Ezt nagyon szeretem a munkámban. Persze az elmúlt évek legnagyobb öröme és büszkesége a tánckar számára a saját előadásunk, a Peron-swing. Boldog vagyok, hogy lehetőséget kaptunk, mert csodás és sokszínű a csapat, remek táncosok – mondta el lapunknak.

Fotós: Hajdu Anita

A szegedi munkája mellett rendszeresen koreografál más városokban is, legutóbb a Miskolci Nemzeti Színházban az Ének az esőben musical koreográfiáját álmodta meg. Sőt, nemrég Amerikában lépett színpadra.

– Néhány éve a Robin Hood musical koreográfiáját készítettem, ott dolgoztam együtt Nádasdy András koreográfussal. Ő ajánlotta fel az amerikai fellépési lehetőséget. December 28-tól január 3-ig tartott az utazás, először Chicagoban, a helyi szimfonikus zenekar színházában, a Symphony Centerben, majd a kanadai Vancouverben, az Orpheum színházban táncoltunk az újévi gálán. Mindkét helyszín több mint 2500 férőhelyes, és telt ház volt a gálákon. Külön öröm volt számomra, hogy a férjem, Vágási István volt a partnerem. A szimfonikus zenekarok élőben játszottak, közben három táncos pár táncolt keringőket és polkát. Az estek címe az volt, hogy Salute to Vienna, Strauss és Kálmán Imre operettrészletek hangoztak el – mesélte Hajdu Anita. A gálákat zajos siker koronázta, az előadások után a közönség számos tagja külön gratulált a táncosoknak.

– Kedvesek és nyitottak voltak, a vastaps után sokan odajöttek hozzánk, táncosokhoz is kezet rázni, ami nagyon jól esett – mondta Hajdu Anita. Noha az utazással sok idő elment, férjével kerestek alkalmat a városnézésre is.

– A Michigan-tó részben be volt fagyva, gyönyörű látvány volt, de lenyűgözött a rengeteg felhőkarcoló is Chicagoban, a megemelt pályán közlekedő metró és a színházi negyed is. Kipróbáltuk az igazi amerikai hamburgert is, ami nagyon más, mint itthon. Vancouverben kevés időnk volt, ott éjszakai városnézést tartottunk, csodálatosak voltak a fények – mesélte.

A tánckar a színház év eleji ideiglenes bezárásának ideje alatt a Pick Szeged Zrt. jóvoltából a Dance Floor Tánciskolában próbál.

– A denevér operett koreográfiája már elkészült. Abban két nagy táncbetét is van, egy keringő és egy polka, amit nagyon szeretünk. Örülünk, hogy folytathatjuk a próbákat, hiszen javában készülünk a Hegedűs a háztetőn musicalre, ami szerintem fantasztikus előadás lesz. Ennek a koreográfiájában a tradíciót igyekszem ötvözni a mai modern világgal. A produkcióban a színészeknek és az énekkarnak is táncolnia kell majd. Nagyon izgalmas. Ezután pedig Verdi A kalóz című operáját koreografálom – fejtette ki Hajdu Anita, aki azt is elmondta sejtelmes mosoly kíséretében, hogy tervei és reményei szerint a Peron-swing után korántsem kell majd évtizedeket várnia a közönségnek a tánckar következő, saját produkciójára.