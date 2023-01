A magyar kultúra napja alkalmából idén Borovics Tamást méltatta aranygyűrűvel a szegedi városvezetés. A Szegedi Nemzeti Színház színművésze pénteken vette át a városházán a Szeged Kultúrájáért Díjat. Korántsem az első komoly kitüntetés volt ez az életében, hiszen a Makó Lajos- és a Kaszás Attila-díjat is elnyerte már, továbbá nyolc Dömötör-díjjal is kifejezte már a közönség nagyrabecsülését irányába. Lapunknak elmondta, mint minden ilyen alkalommal, ezúttal is vegyes érzések kavarogtak lelkében.

– Bevallom, legalább annyira zavarba hoz, mint amennyire boldoggá tesz ez a díj. Természetesen nagyon jól esik és megtisztelő, hogy figyelnek rám, értékelik a munkámat, de nekem mindig olyan érzésem van ezekkel az elismerésekkel kapcsolatban, hogy miután odaadják, még nagyobb elvárásokat támasztanak a díjazott felé, még jobbnak kell lennem, még nagyobb lesz a tét – mondta.

1997 óta erősíti a Szegedi Nemzeti Színház társulatát. Az elmúlt 25 évben drámák és komédiák, zenés és prózai előadások sokaságában szerzett felejthetetlen élményeket a nézőknek, akik nem is fukarkodnak irányában a pozitív visszajelzésekkel. Mindezek ellenére a kétely, a „valóban elég jó vagyok-e” kérdése örök útitársa pályáján.

– Ez a bizonytalanság és nyugtalanság visz előre. És talán meglepő, de a kritikák is, mert azok révén mindig többet és többet igyekszem magamból kihozni – közölte.

Arról is beszélt lapunknak, hogy az említett nyugtalanság jelenleg is aktívan dolgozik lelkében, hiszen nem akármilyen szerepre készül. A társulat a Hegedűs a háztetőn musicalt próbálja a bezárás ideje alatti ideiglenes próbahelyszínen, a Pick Klubban. Borovics Tamás a főszerepet alakítja majd az előadásban olyan legendás elődök után, mint Király Levente és Gregor József.

– Noha zárva a színház, de van nálunk egy mondás, amikor elindul az előadás: háborúban nincs végszó. Tehát az előadásnak minden körülmények között le kell mennie. Éppen ezért nagy öröm, hogy a Pick Klubban folytathatjuk a próbákat, hiszen nagyon nagyszabású produkcióra készülünk. A teljes énekkar és tánckar benne van, egyszerre 60-70 ember lesz a színpadon. Még nagyon az elején vagyunk. Még mindig tartok Tevjétől, egyelőre olyan vagyok, mint egy üres szivacs, szívom magamba kitűnő karmesterünk, Hermann Szabolcs, remek koreográfusunk, Hajdu Anita és kiváló rendezőnk, Barnák László instrukcióit – mondta el.

A Hegedűs a háztetőn musical mellett a Kakukkfészek és az Időfutár színművekben, valamint a Játék a kastélyban komédiában is láthatja még az évadban a közönség. Utóbbi előadásban Almádyként brillíroz a színpadon, és szemet garantáltan nem hagy szárazon, ahogyan a harmadik felvonásban végtelenül hosszúnak tűnő francia személy- és helységnevekkel folytat hősies és rekeszizom-próbáló küzdelmet.

– Almády most valahol a kisagyamban pihen. Az ő bőrébe is jó lesz majd visszabújni. Pláne, mert Almási Gyöngyi súgónk francia szakos, és olykor szinte látom, ahogy forgatja a szemeit a takarásban a kiejtésem miatt – mondta el nevetve.