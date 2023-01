Egy idézetet is felolvasott Kocsis István, miszerint az áldozatok emberek voltak, akik közül nagyon sokan a tavaszi szélben a szegedi Kárász utcán a szép lányok után fordultak, vagy épp a Tiszában fürödtek és egyáltalán nem jutott eszükbe az, hogy 1943. január 12-e történelmi nap lesz valamikor. A történteket felidézve elmondta, a szovjet vörös hadsereg támadása a Don-kanyarban napok alatt szinte teljesen megsemmisítette a mintegy kétszázezres 2. magyar királyi hadsereget.

Annak tagjaira emlékezve szervezték meg a szombati eseményt, amelyen jelen volt Dudás Ferenc százados, református tábori lelkész is, aki arról beszélt, hogy megvan az ideje a szeretetnek, a gyűlöletnek, a háborúnak és békének is, most viszont a kegyeletteljes emlékezésnek van itt az ideje. A lelkész hálát adott imája során a Jóistennek azért, hogy egybegyűjtötte a megemlékezőket, valamint azokért is, akik nyolcvan évvel ezelőtt reménytelen helyzetükben megcselekedték azt, amit a haza megkövetelt.

A Belvárosi temetőből a DON-80 résztvevői Domaszék felé indultak menetoszlopban, ahol dél körül szintén megemlékezést tartanak a Köztársaság téren lévő II. világháborús emlékműnél. Ezt követően Mórahalomra menetelnek el, ahol a Szent László téren felállított emlékműnél hajtanak fejet a doni katasztrófa során elhunyt vagy eltűnt magyar honvédek előtt, valamint azok előtt is, akiknek valamilyen csoda folytán sikerült hazatérniük, azonban sebesülten, szörnyű emlékekkel küzdve kellett leélniük a hátralévő életüket.