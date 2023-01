– Fontosnak tartom egy gazdasági profilú iskolában is, hogy a kultúrát behozzuk. A mostani kiállítóink ráadásul korban is közel állnak diákjainkhoz, így példát mutathatnak arra, hogyan változtatható egy hobbi hivatássá, illetve hogy miért jó, ha az embernek vannak céljai – fogalmazott.

A több mint 30 fotó jelentős része a színházi világot mutatja be, illetve vannak alkotások a színek és a fények játékáról is. A kiállítást Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója nyitotta meg, aki örömét fejezte ki, hogy a színház – még ha közvetetten is – de helyet kap az iskolában.

– A színház a pillanat művészete, de egy-egy ilyen fotó halhatatlanságot garantál az azon szereplőknek. Érzelmek, erős pillanatok vannak itt bekeretezve. Azt kívánom, hogy fedezzék fel rajtuk az apró részleteket is – mondta.

A kiállítás február 3-áig látható, tanítási időben 8 és 14 óra között tekinthető meg.