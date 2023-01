Az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány versenyt írt ki idén is a betlehemező közösségeknek, melyen – mint arról már többször beszámoltunk – a korábbi ötszörös nyertes kisteleki csapat is részt vesz Harmat József általános iskolai tanár, hitoktató és kántor vezetésével. A versengés, amelynek kiemelten fontos része az adománygyűjtés, január 22-ig tart, vagyis a hajrához érkeztünk.

– A Szent István király-templomban elhelyezett két gyűjtődobozt már korábban felbontottuk, mert megteltek: 425 ezer forint volt bennük. Visszatettük a helyükre, így azokba is várjuk a további adományokat a Kárpátalján a háború miatt árván maradt gyerekek javára. Eddig bőkezűek, jószívűek voltak a kistelekiek és a környékbeli településen élők – mondta Harmat József. Szerényen hozzátette: bízik benne, hogy a zárásra összejön 500 ezer forint. A felajánlások január 15-ig juttathatók el a betlehemes csapathoz, Harmat Józsefhez. Igaz, úgy tudjuk, hogy a 12 helyi üzletben lévő gyűjtőládákat és tartalmukat már január 13-án, pénteken összeszedik, és a helyszíneken előadják betlehemesük rövidített változatát.

– Nem csak pénzt, kedves üzeneteket is találtunk a templomi gyűjtőkben. Voltak ugyanis, akik borítékban dobták be adományukat, amihez pár sort, kis levelet is mellékeltek. Egyikük azt írta, neki betlehemes előadásunk az igazi karácsonyi ajándék, egy háromgyerekes anyuka pedig azt az óhaját fejezte ki, ha felnőnek a csemetéi, ők is olyan szépen és aktívan ápolják a betlehemi hagyományokat, mint mi. Ezek az üzenetek adnak erőt és újabb motivációt – közölte meghatottan Harmat József. Megtörtént, hogy az utcán szólították meg, gratuláltak az emberek és adták oda 1,2, 5 ezer forintos hozzájárulásukat, és mondták el: örülnek, hogy ilyen dolgok történnek a városban, hogy van ez a csapat.

Nem feledkezhetünk meg a felajánlott festményekről: Hódi Katalin Szeretet pipacsai című képéért 60 ezer az ajánlat, Csányi Lívia Zene angyaláért a kezdő, 10 ezres licitet tartja valaki, míg a Tavasz angyala 20 ezer forinton áll. Licitálni január 15-ig lehet.