Noha a városi kulturális intézmények zöme márciusig zárva tart, januárban és februárban sem kell a színházbarátoknak nélkülözniük az előadásélményeket. A Szegedi Egyetemi Színház ebben a hónapban három különleges előadást is kínál a Pinceszínházban, amelyekről Varga Norbert művészeti vezető beszélt.

Január 17-én Balog Bálint A kis herceg visszatér című színművét játssza a társulat, amelyet Antoine de Saint-Exupéry regénye ihletett, mégis egészen rendhagyó kontextusban veszi górcső alá a kényszerű elmúlás közeledtével az emberben felmerülő érzelmeket, problémákat, kérdéseket.

– A darabot egy korábbi társulati tagunk írta, aki azóta Székelyudvarhelyen alapított a feleségével egyetemi színházat. Az előadásban vannak témák, amelyek Exupéry Kis hercegében is megjelennek, mint például az alkoholizmus vagy az elmagányosodás. Mégis más, mert Balog Bálint történetének lényege, hogy egy aszteroida tart a Föld felé, ennek neve a kis herceg. Négy fiatal együtt várja a becsapódást, közben megbeszélik egymással az életüket, problémáikat, kérdéseiket – mondta el Varga Norbert.

A működésének idén húszéves jubileumát ünneplő társulat január 24-én megrendítő múltbéli utazásra invitálja közönségét. A Rohadt az államgépben valami című dokumentumjáték Szent-Györgyi Albert egyetemi rektorsága idején játszódik az 1940-es években. A hajdani, Nobel-díjas rektor szorgalmazta és támogatta a Szegedi Egyetemi Színház elődjének, a Szegedi Egyetemi Ifjúság Színjátszó Társaságának a megalapítását, amely első előadásként Shakespeare Hamletjét tűzte műsorára. A darab rendezését a társulatvezető Horváth István bölcsészhallgató vállalta magára, Gertrudist Tóth Kata vegyészhallgató alakította. A fiatalok egymásba szerettek, házasságot azonban nem köthettek.

– Még megrendítőbb az előadás annak fényében, hogy igaz történet. A darab megalkotásához felkutattam a vonatkozó kordokumentumokat, kortárs beszámolókat, sőt Tóth Kata testvérével, Manyi nénivel is sikerült beszélnünk. A Hamletet 1941-ben mutatták be a Szegedi Nemzeti Színházban, óriási sikert aratott, nagyon modern volt, sok-sok utalással az akkori korviszonyokra. A siker ellenére Horváth István sorsa megpecsételődött. Az az évi fajvédelmi törvény ellehetetlenítette alkotói ambícióit, emellett félig zsidó származása miatt nem vehette feleségül Tóth Katát. Sőt még a testi kapcsolatot is börtönnel büntették a zsidók-nem zsidók között – részletezte a művészeti vezető.

Január 30-án szintén múltbéli kalandot kínál a társulat, mégpedig Rejtő Jenő univerzumában.

– A hónap végén játsszuk utoljára az előadást. A kerettörténet, hogy Rejtő be van zárva egy szanatóriumba, hogy zsidó származása miatt elkerülhesse a munkaszolgálatot. Ám a hatóság rátalál, Rejtő pedig próbálja elhurcolóit meggyőzni művészetének fontosságáról. Hat kabaréjelenetet láthatnak a nézők, amelyeket a kevésbé közismert műveiből válogattunk. A közös szál a női-férfi viszony. Nem klasszikus vígjáték, de természetesen hangsúlyos szerepet kap Rejtő egyedi hangja, remek humora – mondta a művészeti vezető.

Jegyvásárlásra előadások előtt, valamint hétfőtől péntekig 9 és 14 óra között van lehetőség a Pinceszínházban.