Ki hisz abban, hogy létezik szerelem első látásra? Hogy a könyv főhőse, Laurie hitt-e, az nem derült ki, mindenesetre megtörtént vele. Éppen egy buszon ült egy havas decemberi napon, a bepárásodott üvegen át pedig meglátott egy férfit a megállóban. Egy varázslatos pillanatra összekapcsolódott a tekintetük… aztán a busz továbbhajtott, mielőtt a lány le, vagy a fiú felszállhatott volna. A lány érezte azt a különös vonzást, ami kialakult közöttük, ezért elhatározta, megkeresi a férfit. De nem találta meg. Aztán egy évvel később legjobb barátnője bemutatta neki új párját - a buszmegállós srácot.

Így kezdődik a könyv története, mely aztán egy tíz éven át húzódó barátságot ír le a lány és Jack között. Kénytelenek ezzel beérni, hiszen egyikük sem akarja Sarah-t megbántani, ugyanakkor elkerülni sem tudják egymást, hiszen a két lány barátsága miatt folyamatosan együtt töltik szabadidejüket.

Bár mindketten pontosan emlékeznek arra a bizonyos napra, ezt sokáig egyikük sem vallja be, nem is beszélnek róla. Később is csak Laurie hozza szóba, ám Jack azt állítja, ő nem látta korábban a lányt, csak azon a karácsonyi bulin, amikor bemutatták őket egymásnak. De a kémia nem hazudik: az a különös vonzás és szikra mindig ott van kettőjük között. Laurie azonban ezt igyekszik teljesen elnyomni, hiszen Jack immár barátnője szerelme és nem lenne képes arra, hogy beletiporjon ebbe a kapcsolatba. Sarah ugyanis nem csak a legjobb barátnője, annál jóval több. Olyan lelki társa, aki elhunyt testvére helyét töltötte be egész életében. Érte pedig képes arra, hogy még a lány előtt is eltitkolja, milyen nagy áldozatot hoz azért, hogy boldognak lássa.

Miközben tehát élete nagy - de plátói - szerelme és legjobb barátnője boldogságához asszisztál, igyekszik ő is továbblépni. Ez pedig úgy tűnik, sikerül is, hiszen Thaiföldön találkozik egy bankár sráccal. Oscarral tökéletes, romantikus napokat töltenek a szigeten, és bár társadalmilag nagyon messze állnak egymástól, meglepő módon mégis működik a mindennapokban is a kapcsolatuk. Lu beilleszkedik a gazdag bankárvilág mindennapjaiba és leendő anyósa ellenszenve ellenére is boldog párost alkot a férfival, akihez egy idő után hozzá is megy. Gondolatai leghátsó részében azonban mindig ott motoszkál: Oscar csak a második legjobb választás számára.

A regény két fő témája, hogy működhet-e férfi és nő között barátság, pláne ha egyértelmű vonzalom is van kettőjük között, illetve hogy mi a fontosabb: egy szerelem beteljesedése vagy az évtizedeken átívelő barátnői kapcsolat megóvása. Laurie ezen két dilemma között őrlődik éveken keresztül, és próbálja úgy élni az életét, hogy közben tisztában van vele: ami igazán boldoggá tehetné, az sosem lesz az övé. Ebben a nehéz helyzetben szoríthat neki az olvasó, hogy lelje meg a boldogságát - vagy éppen annak, hogy Laurie és Jack végre egyszer találjon egymásra.

Bár egy könnyed, romantikus történetről van szó, jónéhány elgondolkodtató témát is érint, mint például a távkapcsolat és a gyermekvállalási nehézségek. A regény címével ellentétben nem karácsonyi, még csak nem is téli olvasmány, hiszen tíz éven átívelő szerelmi történetről van benne szó. A mostani, szürke, hideg napokban azonban minden bizonnyal ideális választás lehet arra, hogy egy kedves, romantikus és az utolsó néhány fejezete miatt szinte filmszerűen kalandos történetszövésének köszönhetően átmelegítse szívüket és lelkünket.