Egy fiataloknak szóló játékkal tisztelgett a nagy költő születésének bicentenárium előtt a Petőfi 200 Emlékévek Kvíz. A költő életéről, műveiről szóló kérdéseket Vinczéné Szabó Éva, a HSZC Boros Sámuel Technikum pedagógusa állította össze, a játék honlapját pedig informatikus férje segítségével készítették el. A kihívás a napokban ért véget.

Petőfi él

A tanárnő férjével, Vincze Mihállyal közösen alkotott meg egy honlapot. A Petőfi 200 Emlékévek Kvíz oldalán naponta újabb és újabb, Petőfivel kapcsolatos kérdésekkel találkozhattak a regisztrálók. A játékra naponta csak néhány percet kellett áldozni, ezzel szerették volna elkerülni, hogy a diákok teherként éljék meg a kvíz kitöltését.

Mint a kérdéseket összeállító pedagógus elmondta, a könnyű és a megoldható kategóriába eső feladványok mellett olyanok is bekerültek a játékba, amelyek kihívásra késztették a résztvevőket. A kvízkérdések Petőfi életrajzával, munkásságával, verseivel és verstani ismeretekkel voltak kapcsolatosak. Ezekhez a játék során bármilyen segítséget használhattak a gyerekek, mert a cél az volt, hogy tanuljanak.

Minden megye megmozdult

– Körülbelül 350 játékosra számítottunk előzetesen, úgyhogy jóleső meglepetés volt, hogy végül 430-an regisztráltak az oldalon és a játékosok összesen több mint 41 ezer választ küldtek vissza. Elégedettek vagyunk, mert sok embert sikerült megszólítani, akik jellemzően folyamatosan foglalkoztak a feladatokkal. A diákok mertek segítséget kérni tőlem is és a társaiktól is, ezzel pedig beindult az egymástól tanulás, amit nagyon fontosnak tartok – számolt be Vinczéné Szabó Éva, a HSZC Boros Sámuel Technikum magyar-pedagógia szakos tanára.

Mint a pedagógus elmondta, bár eredetileg csak regionális vetélkedésnek szánták, végül az ország minden megyéjéből regisztrált játékos, sőt, néhányan az országhatárokon kívüli magyarlakta területekről is.

Biztosan lesz folytatás

– Most lezárjuk a játékot, megköszönjük a résztvevőknek, hogy velünk tartottak és megjutalmazzuk a legjobbakat. Aztán jön az utómunka: kielemezzük az adatokat és levonjuk a következtetéseket, hogy mit lehet beépíteni a munkánkba, mire lehet építeni a következő projektnél. A válaszokból az is kiderül, hogy melyik típusú feladatok mentek könnyebben, melyikek nehezebben – ez a kvíz fontos visszajelzés, hogy mire kell nagyobb hangsúlyt fektetni – tette hozzá.

Vinczéné Szabó Éva kiemelte, hogy a kvízoldal vázát egy kidolgozott keretrendszer adja, amit bármilyen tartalommal meg lehet tölteni. – Szeretnénk még ehhez hasonló projekteket szervezni a jövőben, több elképzelésünk is van, nemcsak irodalomban gondolkodunk. Szeretnénk, ha nem csak egy honlapot, hanem egy mobiltelefonos applikációt is létre tudnánk hozni – vázolta a jövőt Vinczéné Szabó Éva.