Kicsit meglepő, de ezzel együtt nagyszerű helyszínen ünnepeli a magyar kultúra napját a Somogyi-könyvtár pénteken. A szegedi Nagyállomás, vagyis a vasútállomás ideiglenes könyvtárpontján várják a látogatókat, akik nem csak könyveket kölcsönözhetnek, hanem különféle programokon is részt vehetnek.

Fotó: Gémes Sándor

A könyvtárponton már délelőtt több kisgyerek is egy asztal mellett serénykedett. Dobosné Brezovszky Anikó, a könyvtár olvasószolgálati osztályvezetője elmondta, hogy 10-16 óráig várják a különleges helyszínen az érdeklődőket. Kézműves foglalkozással készültek a könyvtárosok, a játékos kedvűek pedig egy kultúra napi kvíz-játékon is részt vehetnek, a helyes megfejtésekért pedig nyeremények járnak. 15 órától pedig egy verses-zenés irodalmi műsorral is készülnek a könyvtár munkatársai.