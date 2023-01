A január minden évben általában statisztikák készítésével telik, így van ez az Algyői Könyvtárban is, ahol most kölcsönzési toplisták készültek. Ezek közül pénteken a felnőtt irodalmi toplistát tette közzé közösségi oldalán az intézmény. Így kiderült, hogy 2022-ben a felnőttek legtöbbször, 10-15 alkalommal Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek, Charlotte Jacobi: A Douglas nővérek, Náray Tamás: Volt egyszer egy varrodám, Patricia Gibney: A hiányzók, Karády Anna: A füredi lány, Julia Kelly: Az utolsó kert Angliában, Müller Péter: Anyám titkos könyve és Náray Tamás: Anyám szerint című írását kölcsönözték ki. Az összegzésből kiderült az is, hogy kik lettek a legolvasottabb szerzők az algyőiek körében: Lucinda Riley könyveit ötvenszer, míg Fábián Janka könyveit hússzor vitték haza elolvasni.