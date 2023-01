– Valóban felpörgött a csillagászati ismeretterjesztés, de száraz adatokkal dobálózva gyorsan földbe állnának terveink – mondta stílusosan Barna Barnabás, a Szegedi Csillagvizsgáló munkatársa, a Szegedi Tudományegyetem kutató csillagásza. Majd egy újabb "szakmabeli" hasonlattal élve úgy is megtoldotta: ugyan lassú, de fejlődő pályára álltak. A fokozott érdeklődés felhajtóereje innen is onnan is érkezik. A népszerűségért sok klub, szervezet, szakmabeli és amatőrcsillagász dolgozik az országban. A szegedi csapat járja a térséget, közérthető előadásaikra megtelnek a könyvtári termek, a csillagvizsgálóba szervezett programok pedig napok alatt telt házasak.