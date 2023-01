Mit adott Hódmezővásárhely a magyar régészetnek? – Banner János, a magyar őskortörténet-kutatás kimagasló alakjának írása szolgál mottóul annak a kiállításnak, amely a szegedi egyetem és a vásárhelyi múzeum mintegy évszázados közös múltját, régészeti eredményeit és ma is élő kapcsolatát mutatja be január 18-tól a Tornyai János Múzeumban. A készülő tárlatot kedden délelőtt Pintér-Nagy Katalin egyetemi adjunktus, az SZTE BTK Régészeti Tanszéke kiállításának kurátora és Csányi Viktor, a Tornyai János Múzeum régész-muzeológusa mutatta be.

Az egykori mindennapi élet lenyomatát fedezhetik fel majd a látogatók a tárlaton: látható válogatás az őskorból, a népvándorlás, illetve a honfoglalás időszakából, valamint a kunokhoz köthető leletekből. Egyebek mellett egy vízi jelenetet ábrázoló, fehérbronzból öntött kínai tükör is. De ugyanígy bemutatnak a múzeum és a tanszék 2009-es hódmezővásárhely-gorzsai ásatásán talált néhány tárgyat is, ahol bronzkori, gepida, Árpád-kori települések nyomait tárták föl. Ahogy Pintér-Nagy Katalin hangsúlyozta: a tárlat egy igazi csapatmunka eredménye. Fontos szempont volt, hogy bevonják a hallgatókat a munkafolyamatokba; összesen 25 diák tervezett, válogatta a tárgyakat, rendezte a tárlatot, vagy éppen írta a szükséges szövegeket.

Mint azt lapunknak Sófalvy Katalin Réka, harmadéves régész hallgató elmondta: sokat tanult a közös munkából, számtalan új szemponttal találkozott. A vásárhelyi lány éppen a középkori viseletekből írja szakdolgozatát, elragadta őt az igen változatos téma. Azt már kérdésünkre Pintér-Nagy Katalin tette hozzá, hogy a régész végzettségű hallgatók a 2010-es évek elején nehezen tudtak elhelyezkedni szakmájukban, ma gyakorlatilag lámpással keresik a szakembereket. Részben egy generációváltás miatt, ugyanakkor egy 2013-as múzeumi átszervezéssel nagyobb teret kaptak a városi múzeumok, így a régészeknek is új lehetőségeket kaptak. A kiállításról a szakember azt mondta: a tudományos népszerűsítés munkájuk fontos eleme, hogy ne elefántcsonttoronyba zárkózva őrizzék eredményeiket, hanem fogyaszthatóan az érdeklődők elé tárják.