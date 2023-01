Szegedi hírek 29 perce

Nyílt napokon mutatkoznak be az SZTE képzései

A felsőoktatási felvételi eljárás határideje közeledtével a Szegedi Tudományegyetem karai is nyílt napokon engednek bepillantást az érdeklődőknek a különböző képzésekbe. Most ez a lehetőség talán a megszokottnál is nagyobb jelentőséggel bír annak fényében, hogy már idén ősszel életbe lép a felvételi feltételek változásainak egy része a felsőoktatási intézményekben.

Fotós: Karnok Csaba

A 2023 szeptemberében induló képzésekre jelentkezés során megszűnik a jogszabályi minimumpont, és az intézmények dönthetnek arról, hogy előírják-e az emelt szintű érettségit a jelentkezés feltételeként. Az intézmények határozzák meg szakonként, hogy emelt- vagy középszintű érettségi vizsgát kérnek jelentkezési feltételként, illetve mely tárgyakat fogadják el érettségi felvételi tárgyként. A lista már elérhető az SZTE honlapján. A változások miatt az elmúlt évek ponthatárai kevésbé lesznek irányadóak, és az intézménybe való bejutáshoz a Szegedi Tudományegyetem ajánlása alapján még fontosabb lesz, hogy a jelentkező ne csak egy szakra, hanem az adott képzési területen és intézményen belül képzési portfólióra jelentkezzen, amelyek sorrendjét az érettségi eredmény ismeretében még módosíthatja. A pontok kiszámításában való eligazodást hamarosan az SZTE felvételi oldalon elérhető pontszámítási kalkulátor is segíti. Az SZTE központi nyílt napját és szülői értekezletét január 28-án tartják a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (TIK). A felsőoktatási felvételi eljárás február 15-i határideje közeledtével a karok egyenként is tartanak nyílt napokat. A Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar január 13-án a TIK-ben, február 4-én online tart nyílt napot. A Természettudományi és Informatikai Kar január 14-én a Bolyai épületben, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar január 20-án a Boldogasszony sugárúti főépületben, és szintén aznap tartja nyílt napját a Mezőgazdasági Kar hódmezővásárhelyi főépületében. Január 21-én a Gyógyszerésztudományi Kar Eötvös utcai főépületében, valamint a Mérnöki kar Moszkvai körúti főépületében várják az érdeklődőket. Január 23-án a Gazdaságtudományi Kar Kálvária sugárúti főépületében rendez nyílt napot. Január 28-án pedig a Fogorvostudományi Kar Tisza Lajos körúti épületében, valamint a Bölcsészet- és Táradalomtudományi Kar Egyetem utcai főépületében várják az érdeklődőket.

