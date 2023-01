Algyőn a Gyevikult Nkft. folyamatosan programokkal készül a helyieknek, de természetesen másokat is várnak a rendezvényekre. Múlt hét pénteken meg is tartották az év első kulturális programját, a Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és pedagógusai adtak koncertet.

A folytatásban is szórakoztató eseményekkel készülnek, amelyekről Kovács László, az önkormányzati tulajdonú Gyevikult Nkft. igazgatója beszélt lapunknak. Kiemelte, az elmúlt öt évben nagy figyelmet fordított az önkormányzat a spórolásra és a racionális működésre, ami nem csak azt tette lehetővé, hogy nem zártak be, hanem fűtéskorszerűsítést is tudnak most végezni. Kovács László közölte, igyekeznek a már hagyományosnak tekinthető programokat megtartani idén is, így most szombaton a magyar kultúra napja alkalmából is rendezvény lesz a faluházban, ahol 18 órától stand up comedy és bűvészshow lesz, majd az aulában, kávéházi hangulatban az ESZ Projekt ad élő koncertet, miközben borkóstolót is tartanak.

Február első szombatján, a tájház udvarán újra megrendezik a kolbásztöltő versenyt, amelyet pálinkaversennyel egészítenek most ki. Erre civil szervezetek és baráti társaságok jelentkezését várják január 30-áig, a részvételi szándékot a faluházban személyesen vagy telefonon lehet jelezni. Csapatonként 5 kilogramm húst biztosítanak, viszont az eszközökről és a titkos összetevőkről a csapatok gondoskodnak.

Kovács László elmondta, februárban sportbál is lesz a faluházban, valamint a Gyeviek Baráti Köre farsangi bált tart, majd márciusban a már hagyományos nőnapi műsort szervezik meg, amelyet a március 15-ei program követ, utána pedig már az április 29-i falunap szervezésére fókuszálnak majd, amelyet sportnappal is szeretnének kiegészíteni.

Mindemellett pedig számos civil szervezet heti foglalkozásának ad helyet a faluház a Tisza-parti községben, hisz itt zajlik a hiphop, a fitnesz, a szenior torna, a Silver Tánciskola oktatása, a Búzavirág Asszonykórus és a harmonikások próbája is.