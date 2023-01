Bár az önkormányzat a rezsiválság miatt bezárta a dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Házat is, ennek ellenére a településrész lakói nem maradnak kulturális program nélkül, kedden Kiskőrösre kirándultak az intézmény szervezésében. Lapunknak Hajdú Géza, a művelődési ház igazgatója elmondta, amíg nem nyithatnak ki újból, addig igyekeznek olyan tevékenységet végezni, ami által eredményeket tudnak felmutatni. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy utazást szerveznek a 200 évvel ezelőtt született Petőfi Sándor szülővárosába, ahol valódi információkat kaptak a kirándulók, akik így közelebből is megismerhették Petőfit – tette hozzá.

Fotó: Kerekes Balázs

Megjegyezte, a Petőfi-emlékév alkalmából szervezett utazásra nemcsak a dorozsmaiakat hívták és várták, hanem minden szegedi számára hirdették azt, így mintegy harmincan utaztak el a Bács-Kiskun vármegyei településre. Elárulta, a látogatás során megtekintették Petőfi szülőházát, ahol koszorút is elhelyeztek, majd a Szlovák Tájházba mentek, amit a János Vitéz Látogatóközpont követett, végül pedig Kiskőrös alpolgármestere, Szedmák Tamás fogadta őket és mutatta meg számukra a főtéren lévő interaktív kiállítást.

A kirándulókhoz csatlakozott Mihálffy Béla, Csongrád-Csanád vármegye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselője is, aki a koszorúzás után a szülőháznál arról beszélt, hogy az Országgyűlés 2020 decemberében határozatban döntött arról, hogy a 2022–2023-as évet Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánítja. Beszédében kitért arra is, hogy Petőfi Sándor csodálatos életművet hagyott maga után, és mennyi gyönyörű költemény maradhatott még a 27 évesen elhunyt költőben. Hangsúlyozta, ha nem veszti életét az 1848/49-es szabadságharc küzdelmeiben és megélheti a tisztes öregkort, akkor még sok-sok fantasztikus művet hagyhatott volna a magyar nemzetre.

Fotó: Kerekes Balázs

De nemcsak az országgyűlési képviselő, hanem Kiskundorozsma egyik önkormányzati képviselője, Ruzsa Roland is a kirándulókkal tartott. Ő lapunknak arról beszélt, hogy a történelemben meghatározó személyeket tisztelő emberként fontosnak tartja, hogy méltóképpen emlékezzenek meg Petőfi Sándorról, aki a magyar költészetnek és a magyar politikának is jelentős alakja volt. Hozzátette, ezért is vett részt a művelődési ház által szervezett utazáson, melynek során alaposan megismerhették a költőt és a szabadságharcost is, azt a személyt, akinek nevét viseli Dorozsma szellemi és kulturális fejlődést szolgáló központja.