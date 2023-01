Kiemelkedően sikeres évet zárt a szegedi Móra Ferenc Múzeum. 2022-ben több, mint 100 ezren tekintették meg a múzeum főépületének és kiállítóhelyeinek tárlatait. A legnépszerűbb időszak a nyári és őszi múzeumi éjszaka, valamint a decemberi, két ünnep közötti napok voltak. Az év legnagyobb dobása kétségtelenül a cowboy-indián kiállítás volt, amely meghaladta a 40 ezres látogatószámot. De remekül teljesített a kilátó is a Móra Ferenc Múzeum tetején. A 2020 nyarán megnyitott tetőteraszról gyönyörű kilátás nyílik a Tiszára és a szegedi belvárosra, így nem csoda, hogy sokak kedvelt „szelfipontjává” vált. A Fekete ház is sikerrel zárt, ahol az év első felében különleges képzőművészeti tárlatok, az év második felében pedig higiéniatörténeti kiállítás várta az érdeklődőket. A Vármúzeum szintén sokakat vonzott, ahol interaktív állandó kiállítás mutatja be Szeged múltjának legikonikusabb eseményeit és szereplőit. A múzeum 2023-ban is érdekes, izgalmas kiállítási kínálattal szeretné várni a látogatókat, ezért folyamatosan zajlanak az újabb időszaki tárlatok szervezési, előkészítési munkálatai.