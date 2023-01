Az idei évad sem telhet el nagyszabású ősbemutató nélkül a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A 2023-as nyár musicalszenzációja olyan, országosan elismert alkotók együttműködéséből születik meg, mint Geszti Péter dalszövegíró és kreatív producer, Monori András zeneszerző és Tasnádi István szövegíró. Az Ezeregy éjszaka hat estén át, augusztus 11-én, 12-én, 13-án, 18-án, 19-én és 20-án lesz látható a Dóm téri nagyszínpadon. A vadonatúj world musical fülbemászó dallamokat és szórakoztató pillanatok sokaságát tartogatja az egész család számára. Több, mint kétezer éves történetek is megelevenednek majd hazánk legnagyobb színpadán, hiszen a musical cselekménye az Ezeregyéjszaka meséinek legizgalmasabb mozzanataiból épül fel.

Akárcsak a világhírű történetfolyamban, a Szabadtéri Játékok legújabb produkciójában is kerettörténet fogja össze egységes egésszé a keleti királyfiak, hercegnők, tolvajok és dzsinnek egzotikus világát megidéző kalandokat. A musical kiindulópontján Sahriár király szerelmi bánattól szenved, míg elé nem vezetik Seherezádét. A szép és okos rabnő, hogy elkerülje a király haragjának áldozatul esett elődei sorsát, példázatos történetbe kezd. A fordulatos mese annyira megragadja az uralkodó figyelmét, hogy újabb és újabb éjszakákon át életben hagyja a lányt a befejezés reményében. Így bontakoznak ki a nézők számára ismert és meglepetéseket tartogató epizódok a musical folyamán.

A kiváló alkotógárdához a hazai színházi élet hasonlóképpen neves, tehetséges színművészei csatlakoznak a varázslat megteremtésében. Seherezádéként Trokán Nórát láthatja majd a Szegedi Szabadtéri Játékok közönsége. A kitűnő hangi adottságaival a zenés színház berkeiben is otthonosan mozgó, és immár fotóművészként is elismert, szabadúszó színésznőt 2011-ben és 2012-ben az Újszegedi Szabadtéri Színpad egy-egy ifjúsági előadásának női főszerepében már láthatta a Szabadtéri közönsége. A Dóm téren Seherezádéként debütál idén augusztusban.

„A Szegedi Szabadtéri Játékok nagyszínpadán fellépni komoly presztízsű dolog, számos nagy név fordul itt meg a szakmából. A közönség soraiban ültem már a Dóm téren, és rendkívül erős energiával bír az egész hely, a színpad, a nézőtér. Ilyenkor mindig belegondoltam, milyen lehet egy ekkora színpadon játszani – nem koncertjellegű, egész estés előadásban ez lesz számomra az első alkalom. Nagyon izgatott vagyok– jó értelemben – a feladattal kapcsolatban.” - nyilatkozta Trokán Nóra.

A Junior Prima- és Domján Edit-díjas színművészre komoly kihívás vár, hiszen Seherezádé központi szerepében az ő kezében összpontosulnak a cselekmény szálai, a feldolgozott történetek mesélőjeként alakítása meghatározza az egész előadást.

A world musical hat alkalmára a belépőjegyek kaphatók az ismert jegyirodákban, a Szegedi Szabadtéri Játékok online felületén és a Szegedi Nemzeti Színház jegypénztárában. Nemsokára pedig arra is fény derül, mely színművészek csatlakoznak Trokán Nórához az Ezeregy éjszaka főszerepeiben.