A hangversenyt most 29. alkalommal rendezték meg. Ennek helyszíne volt már a régi városháza, az Erdei János sportcsarnok és a Hagymaház is. Most először a Návay-technikum tornacsarnokában rendezték meg, egymás után két koncertet tartottak. Ezúttal igazi kuriózummal indult az est, hiszen Csikota József karnagy-igazgató vezetésével az együttes nyitányként bemutatta Tóth Péter Petőfi-indulóját, ami a költő születésének 200. évfordulójára íródott, és ami egy nemzetközi dalszerző versenyen nemrégiben első díjat nyert.

– 2023-ra nem is kívánhatnék fontosabbat Makónak és minden makóinak, mint hogy ez az év is teljen békében – mondta a polgármester. Emlékeztetett rá, 2022 háborút hozott. Hozzon hát 2023 békét – kérte.