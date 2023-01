Persze egyszerűbb lett volna azt írni, hogy virágzik az aranyeső, arra valószínűleg kevésbé kapnák fel a fejüket olvasóink. Mert a szép, sárga virágú növényt mindenki így ismeri. Csakhogy némi internetes keresgetés után kiderül, hogy amit vélhetően mindannyian gyermekkorunk óta esőnek hívunk, az bizony cserje. Nem csak rendszertanilag, hanem nevében is.

Az aranyeső 4-8 méter magasra is megnőhet, vagyis leginkább fára emlékeztet. Ennek a növénynek a virágai lecsüngő fürtökben nyílnak, és április, május tájékán várhatjuk felbukkanásukat. Igazán nagy kuriózum lenne tehát, ha Szegeden jelenleg ez virágozna, az olvasónk által a Kálvária sugárúton fotózott növény azonban aranycserje. Ez az egyik legkorábban virágzó cserje, még lombfakadás előtt szép sárgába borul. Ezt örökítette meg olvasónk is. Bár az időjárás az elmúlt időszakban valóban a tavaszt idézte, ez a vidám sárgaság valószínűleg hamar eltűnik majd a növényről. Most még csak a bőséges esőt kapja, de néhány napon belül megérkeznek a fagyok is, azt pedig minden bizonnyal nem értékeli majd olyan nagyon. Javasoljuk tehát a környékbelieknek, hogy még most gyönyörködjenek a korai tavaszhírnökben, amely úgy látszik, túl korán döntött úgy, hogy vége van a télnek. Mert mint tudjuk, az az idén még el sem kezdődött.