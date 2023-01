Tóth Marcell szerint a műve felfogható nagykönyvként és több tanulmány gyűjteményeként is. Jelezte, keveset ír benne a vitézi rendről, mert úgy véli, előtte már több kiváló szakember megtette azt. Ő inkább az 1920-21-től egészen 1944-45-ig tartó időszakban működő vármegyei vitézi berkek történetét írta meg. Az első adományozástól egészen a legutolsó adományozási szándékig, ami már nem valósulhatott meg, hiszen itt volt a vörös hadsereg – tette hozzá. Közölte, nemcsak a jóról számolt be, hanem a negatív történésekről is, így a vitézi rend utolsó éveiről, amikor Délvidéken már üldözték a rend tagjait.

A szerző a beszélgetésen hozzátette, csakis olyan tanulmányok kerültek be a kötetbe, amelyek még nem jelentek meg sehol. Írt például vitéz Csuhonyi Ferencről, akinek a hagyatéka újra Szegedre kerül és látogatható lesz majd, valamint Bedő Árpádról, aki mindig a jó utat választotta akkor, amikor mások az egyszerűbbet keresték. Rengeteg egyéni sorsról olvashatnak a könyvben – hangsúlyozta a szerző.

A szegedi író frissen megjelent kötetében 752 szegedi és Szeged környéki hős életútját írta meg, Heim Gézától egészen az „utolsó", de a lövészárokból elsőként kiugró alsótanyai parasztbakáig. A csütörtöki eseményen elmondta, bőven lett volna még miről írnia, de úgy érezte, hogy most már meg kell jelentetnie az eddig leírtakat, viszont a későbbiekben is folytatja a vitézekkel kapcsolatos kutatói munkát. De azt is hozzátette, hogy könyvet nem szeretne írni egy ideig.