Az ünnephez kapcsolódó, egyik legfőbb tradícióként a családi tiszteletadást említette az előadó, amelynek keretében a fiatalok ünneplőbe öltöznek, és szertartásos meghajlással fejezik ki tiszteletüket az idősebb családtagok iránt. Az idősek ezért cserébe pénzt adnak az ifjabbaknak.

A holdújév hagyományos étele a zöldségleves rizstallérral, amelyben a pénzérme alakú rizstészta hasonlóképpen funkcionál, mint hazánkban a lencse az újévi menüben, a gazdagságot szimbolizálja. Horniczky Anikó azt is elmondta, a koreai, ünnepi tradíció fontos része a papírsárkány eregetés, a társasjátékok és a libikókázás. Utóbbit állva teszik.

Az előadás után a résztvevők koreai üdvözlőlapot és újévi szerencsecsomót is készíthettek Paksi Pauletta elnökségi tag iránymutatásával, továbbá minwha-t, azaz koreai népművészeti motívumokat is színezhettek. A klubtagok február 24-én a koreai teázás rejtelmeibe vezetik majd be az érdeklődőket.