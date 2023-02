A próbára tett nemzet címmel írt kötetet Gali Máté, aki írásán keresztül Magyarország modern kori történelméből tár elénk fejezeteket. A mű által választ kaphatunk arra a kérdésre is, hogy mi a közös a nemzetiségi kérdésben, a vörös- és fehérterrorban, a trianoni békeszerződésben, valamint a numerus claususban. Az 1867 és 1945 közötti korszak bel- és külpolitikai történései, valamint a mindig is a népek keresztútján fekvő országunk kényszerpályái jelentős próbatételek elé állították a magyar nemzetet, éppen ezért a történész szerző könyvében arra is keresi a választ, miként sikerült megoldásokat találunk ezekre a kihívásokra. A művet szerdán 17 órakor mutatják be a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szegedi képzési központjában. A belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit az MCC honlapján lehet megtenni.