Bár a Somogyi központi épületet és fiókkönyvtárainak nagy része jelenleg zárva tart, ez nem jeleni azt, hogy az iskolásoknak szóló programsorozatot is leállította volna az intézmény. A kialakult helyzet miatt most a könyvtárosok mennek az iskolákba, ott tartanak könyvtári órákat és tanulást támogató foglalkozásokat. Sikaláné Sánta Ildikó igazgató elmondta, több mint 30 általános és középiskolával, óvodával, illetve középiskolai kollégiummal van kapcsolatuk, ezek között is kiemelt figyelmet fordítanak a fogyatékkal élő, illetve hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó intézményekre.

A Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézményben is – hova sajátos nevelési igényű fiatalok járnak – hetente két órát tartanak.

– Szerdánként rendhagyó irodalomóra keretében a kisebbekkel mesefeldolgozás és papírszínház van, péntek délutánonként pedig kézműveskedést vagy digitális foglalkozást szerveznek – mondta lapunknak Mucsiné Erdei Mónika intézményvezető. Hozzátette, intézményüknek már több éve van kapcsolata a Somogyi-könyvtárral, amely rendkívül eredményes, hiszen a könyvtárosok maximálisan tudnak igazodni a különleges igényű gyerekekhez. Ennek köszönhetően ezekbe a programokba a tanulásban vagy értelmileg akadályozott, illetve autizmusban érintett diákok is egyénre szabottan be tudnak kapcsolódni.

Pénteken papírszínházat vittek a Bárcziba: a Kék meg a sárga című mesét mesélték el a könyvtárosok a diavetítő elvén működő, de rajzolt lapokból álló eszközzel. A történetet ezt követően kézműves foglalkozáson dolgozták fel.