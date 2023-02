– Idén nem máshonnan érkeztek a busók, hanem mi mentünk el Mohácsra subát, álarcot és kellékeket vásárolni, így helyi férfiak öltöztek be és ijesztgették a telet, valamint a lakosokat. A helyi vállalkozóktól kértünk segítséget az öltözékek megvásárlásához, valamint a Deszk Község Népművészetéért Egyesület volt még segítségünkre a beszerzésben. Természetesen vannak szép busóink is, ők a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület táncoslányai, így aki még nem látott szép busókat, annak érdemes ellátogatnia Deszkre, viszont érdemes vigyázni, mert a jankelénél bőven van fűrészpor – mondta el lapunknak Király László polgármester.

A településvezető beszámolt arról is, hogy hosszú évekre nyúlik vissza a kapcsolatuk a vajdasági Juhász Zenekarral, amely most is jelen volt a BUShow-n és gondoskodott a jó hangulatról, ahogyan a Bánát zenekara is, hiszen szerb és magyar táncház is volt. Király László kiemelte, sok országban van hagyománya a télkergetésnek, hazánkban Mohácson van ennek a bázisa, ahol minden évben megrendezik az UNESCO által védett, hungarikumnak számító busójárást, viszont idén is szerettek volna hasonló hangulatot varázsolni Deszkre. Megjegyezte, bíznak abban, hogy a rémisztő álarcokkal, a forgataggal, a tánccal, valamint a kiszebáb elégetésével sikerült elkergetniük végre a telet.

Az este zársásaként ugyanis tűzre dobták a mindenféle bánatot és bajt tartalmazó cetlikkel megtűzdelt Kisze Tündét, így nevezték el ugyanis viccesen a helyiek a bábot.