A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. által az Agrárminisztérium támogatásával megjelentetett Szemelvények a modernizált agrároktatásból című, kiterjesztett valóság elemeket is tartalmazó kiadványegyszerre jelent kézzel fogható könyvet és applikáción keresztül lejátszható multimédiás tartalmat is. A Csongrádon bemutatott kiadvány 15 témakörben, témakörönként 2-2 témával mutat be érdekes, figyelemfelkeltő szemelvényeket az agrárgazdaságból, az erdészettől az állattenyésztésen és a növényismereten át a gépészetig.