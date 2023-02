A Szentes–Csongrád Rotary Club felkérésére tart elő­adást Igenanyám – igenapám! címmel február 22-én, szerdán 17 órakor Gyöngyössy Orsolya néprajzkutató a csongrádi Művelődési Központ földszinti konferenciatermében. Az „öregszülők” a régi nagycsaládban betöltött szerepéről szóló vetített képes előadás címe is igen beszédes: egyes tájegységekben valóban így is szólították a nagyszülőket, ebben a megszólításban pedig benne rejlik a tekintély.

– Azokba az időkbe „utazunk”, amikor három-négy ge­neráció is egy fedél alatt élt egy háztartásban. Azt szeretném be­­mutatni sok csongrádi forrás, önéletrajzi visszaemlékezés se­­gítségével, hogy ezen a szervezeten belül milyen szerepe volt a nagyszülőknek, hogyan változtak a jogosultságaik, feladataik az életkoruk előrehaladtával. Ahogy az idősek egyre inkább átadták a gazdaság vezetését a középkorosztálynak, azzal párhuzamosan átalakuláson ment keresztül a nagyszülői szerep is – részletezte a néprajzkutató.

– A forrásokból az is kitűnik, hogy milyen fontos szerepet töltöttek be a családi és közösségi krónika hagyományozóiként. Emellett a munkába való bevonásban is részt vettek: a kisfiúknak a nagyapa hozta az első olyan állatot, amiről ő gondoskodott. Szintén az öregapák ültették maguk mellé először a fiúgyerekeket a szekérre. A nagymamákkal pedig csupa olyan játékokat játszottak a kislányok, amelyek a munkára neveltek – árulta el Gyöngyössy Orsolya.

Hozzátette, az „öregszülők” múltban betöltött szerepe mellett előadásában arra is szeretne rámutatni, hogy milyen érték az idős ember napjainkban is a társadalomban.