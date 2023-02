Annak, aki ismeri a Black Mirror című antológiasorozatot, nem kell külön ajánlólevelet küldenem a Hattyúdalhoz, elég csak annyi, hogy a film bőven elmenne egy remek Black Mirror-epizódnak is. Az első nagyjátékfilmjével most debütáló Benjamin Cleary alkotásának a megtekintése közben sokszor eszünkbe juthat a zseniális brit sorozat, hiszen annak stílusa, tematikája és – ami a legfőbb – a minősége is visszaköszön a Hattyúdalban. Műfajilag a film a sci-fihez sorolható, hiszen a nem túl távoli jövőben játszódik, egy olyan világban, amikor egy titokzatos cég – vevői kérésre – már végez teljes emberi klónozást, noha az eljárás továbbra is törvénybe ütköző. A halálos beteg Cameron igénybe veszi a cég szolgáltatásait, akik rövidesen létre is hozzák a férfi klónját. A klón mindenben megegyezik Cameronnal, és itt a minden alatt nem csak a külsőt érthetjük, hanem valamennyi emléket, érzést, magát a gondolkodásmódot, a világnézetet – leszámítva azt, hogy a klón nem halálos beteg. Mivel Cameron családja mit sem tud a férfi betegségéről, a klón feltűnés nélkül veheti át eredeti változatának a helyét. A cég kecsegtető ajánlata tehát az, hogy bár maga Cameron meghal, felesége és gyermeke nem gyászolja majd őt, mert soha sem tudják meg, hogy akivel együtt élnek, az valójában nem is Cameron, csak a klónja. Itt, ennél a pontnál több érdekes kérdés is felmerül, és ezektől a kérdésektől olyan szédítően izgalmas film a Hattyúdal. Egyrészt ott van a tudományos szempont. Lehetséges-e, hogy Cameronnak nevezzük azt a valakit is, aki részecskeszinten ugyanaz az ember, mint Cameron? Egyazon tudat elhelyezkedhet-e két különálló (de nem különböző!) testben? Ha igen, az azt jelenti, hogy az, amit „én”-nek nevezünk, megkettőzhető. De mégis hogy van ez, ha az egyik meghal, a másik pedig tovább él? Akkor az egyikkel meghal az „én” is, de akkor ki a másik fél?