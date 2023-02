Napközben a helyi nyugdíjas klub és a Bokréta Dalkör Egyesület tagjai 15 kiló lisztből több száz darab fánkot készítettek, amivel a télűzőket látták vendégül. Nemcsak a fánk, a rajta lévő lekvár is remek volt. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai pedig forralt borral és teával kínálták a résztvevőket.

Néhányan jelmezt is húztak. A legfeltűnőbb Maróti József volt, aki óragyűjteményét aggatta magára. Köztük a kakukkos és a faliórákat is. Azt mondta, a szombati szatymazi téltemetésen asszonynak öltözik és nagyon készül a vasárnanpi forráskúti tuskóhúzásra is, de hogy ott milyen jelmezben lesz, azt nem árulta el.

Mire a télűzők visszatértek a művelődési ház elé, jelentősen felszaporodott a menet. Megérkeztek a Vaga Banda gólyalábasai is, akik szórakoztatták még egy kicsit a fő attrakció előtt a szép számban összegyűlt téltemető tömeget. Az egyik gólyalábas hatalmas gólyának öltözött. Ő volt Csőrösi Kele Elek, az idomított cirkuszi gólya, ami vicces kis műsorral bírta kacagásra a közönséget, majd elérkezett a várva várt pillanat és elégették a telet, a rontást és a rossz dolgokat jelképező kiszebábot.