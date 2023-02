Ételkóstoló, kulturális programok, előadások várták az érdeklődőket a közelmúltban a Kolo Szerb Kulturális Központban, ahol helybéli és vajdasági civil szervezetek képviselői találkoztak. Az Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület szervezésében megvalósult rendezvényen előadásokat hallgathattak az érdeklődők, baráti beszélgetéseken vehettek részt, határon túli és helyi ételspecialitást kóstolhattak, mint például a batátás kenyér, vajalja nudlival, vagy a burek. A Homokhátságon is hagyományos paraszti ételt, a vajalját nudlival egy jól összeszokott páros, Duka Félix és a Tóth János szakképző iskola szakoktatója, Pápai Péter készítette. A batátás kenyér a Varga Pékség díjnyertes terméke, egy határon túli pék pedig bureket készített és a pékségét mutatta be. Rajta kívül több más mórahalmi és szerb civil egyesület is bemutatkozott többek között a Mórahalom Néptánc Egyesület, a Nagycsaládosok Egyesülete, a Ludaspuszta Térségi Társulás, a Napfény Nyugdíjas Klub és az Aranyszöm Rendezvényház munkatársai.

A mórahalmi és vajdasági civil szervezetek fórumának kísérőrendezvényeként festményekből és grafikákból nyílt kiállítás. Šefčić Takács Irén és lánya, Šefčić Melinda Generációk című közös tárlata a nyáron Palicson már bemutatkozott a közönségnek, most Mórahalmon is láthatók a képek. A kiállítás március 4-éig tekinthető meg a Kolóban. A találkozóról kisfilm készül a Civil élet határon innen és túl című pályázat támogatásával, amelyet majd a Móra-Net Televízió is műsorára tűz.