Kedden a SZAB székházban mutatták be Tommaso di Carpegna Falconieri római középkorkutató történész A férfi, aki Franciaország királyának hitte magát című könyvét, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Olasz Tanszékének professzora, Vígh Éva fordított magyarra. A könyvbemutató előtt lapunknak a szegedi professzor elárulta, sokszor fordított már olaszról magyarra és magyarról olaszra is kötetet, azonban ez különleges volt számára, hiszen az a korszak, vagyis a 14. század, amelyről az írás szól, neki a kutatási területe, emellett magát a történetet is lebilincselőnek tartja. A szerző, Falconieri hozzátette, a magyar verzió a többi nyelvű fordításhoz képest rendkívül szép lett, hiszen fantasztikus képanyag is található benne.