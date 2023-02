A Szegedi Szabadtéri Játékok augusztusi ősbemutatója, az Ezeregy éjszaka a világhírű, többezer éves gyökerekkel bíró mesegyűjteményt dolgozza fel. A musical kerettörténetének főszerepeit, Seherezádét és Sahriár királyt Trokán Nóra és Bányai Kelemen Barna alakítja. Seherezádé meséjének középpontjában Harún és Ali kalandjai állnak, szerepüket Tasnádi Bence és Márkus Luca alakítja majd.

A furfangos tolvaj szerepét játszó Márkus Luca a Vígszínház művésze, társulata decemberben az év legkiemelkedőbb művészi teljesítményét nyújtó színművésznek járó Ruttkai Éva-emlékgyűrűvel tüntette ki. A musicalrajongók az idei évadban A padlás Sünijeként láthatják. A színésznő egyetemistaként már állhatott a Dóm tér nagyszínpadán, amikor Hegedűs D. Géza Rómeó és Júliájában a zenei aláfestő motívumokban énekelt.

Társa a fordulatos kalandokban Tasnádi Bence lesz. A Katona József Színház tagja az Ed Is On együttes alapító frontembereként a zenei életben is otthonosan mozog.

– A zene legfőbb ereje a lelkünkre gyakorolt hatásában rejlik, ha a dalok engem lángra lobbantanak, a tűzből jut a nézőknek is – mondta a Junior Prima-díjas színművész, aki Harún ar-Rasid szerepében csatlakozott az Ezeregy éjszaka szereplőgárdájához. A legendabeli uralkodó a musicalben jóravaló, de naiv fiatalként jelenik meg, akinek hosszú utat kell bejárnia a történet folyamán.

Az álruhás kalifa és a kis tolvaj találkozása folytán varázslat, cselszövés, szerelem, meglepő fordulatok egész sorát ígérték az alkotók.