A Galamb Józsefre emlékező makói rendezvényt most tartották először abban az épületben, amelyben a második világháború előtt a helyi Ford-lerakat és márkaszervíz működött. A Deák Ferenc és a Vásárhelyi utca sarkán álló emeletes épület arról is nevezetes, hogy ennek Vásárhelyi utcai oldalán láthatók a 2020-ban felújított Ford-fal ipartörténeti jelentőségű reklámfeliratai, képei. Azóta – mint megírtuk – az épületegyüttest pályázati támogatásból megvásárolta a Maros-parti Veteránjárműveket Kedvelők Sportegyesülete, és nekilátott felújításának, átalakításának is. Ennek köszönhető, hogy a földszintjén már van egy, jelenleg alkalmilag látogatható kiállítóterem, illetve hogy az emeleti teremben pénteken konferenciát rendezhettek.

A családról is megemlékeztek

Galamb József Makó egyik legismertebb, világhírű szülötte, az évszázad autójává megválasztott Ford T-modell konstruktőre volt. 142 esztendeje született egy itteni református gazdacsaládban – szülőházát ma emléktábla jelöli.