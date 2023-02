Nem kérdés, hogy jelenleg a legismertebb magyar nő Karikó Katalin, a pandémia megfékezésében kulcsszerepet játszó mRNS-alapú vakcinák kifejlesztője, aki munkájával emberéletek millióit mentette meg. Ezért száznál is több díjat kapott, a világ szinte minden tájáról. A Szegedi Tudományegyetem munkatársai ezeket dokumentálták, vagyis lefényképezték, hogy a nagyközönség is láthassa a sokszor a közvélemény által nem is ismert díjakat. A kiállítást egyszer már bemutatták, de most a szegedi SZAB-székházba költöztették, mégpedig a Nők és lányok a tudományban Világnap alkalmából, és pénteken meg is nyílt a tárlat.