Nyilvánosságra hozták a 41. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazottjainak névsorát. A pályázatra ebben az évben 269 fotográfus 2443 pályaművel (köztük 1881 egyedi képpel és 562 sorozattal) nevezett, a beküldött fotók száma ezerrel haladta meg a tavalyit, összesen 6810 volt. Az idei pályázat zsűrijének tagjai: Szlukovényi Tamás, az Archive of Modern Conflict kurátora, a Reuters volt globális fotó főszerkesztője, Stephane Arnaud, az AFP fotó főszerkesztője, Adrian Evans, a Panos Pictures igazgatója, Daniela Mrazkova, cseh fotográfiai szakíró, a World Press Photo, illetve a Pictures of the Year többszöri zsűritagja, Stiller Ákos fotóriporter, a New York Times, a National Geographic, a CNN, a Spiegel, a Stern tudósítója.

Escher Károly-díj a legjobb Magyarországon készült hírképért: Merész Márton (énbudapestem.hu) A „Szégyen útján”. Munkácsi Márton-díj a legjobb kollekcióért: Huszti István (Telex). Szalay Zoltán-díj – a 30 év alatti, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter: Szajki Bálint (24.hu). A megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter: Komka Péter (MTI/MTVA külső munkatársa). Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) különdíja az ukrán menekültekről készült legjobb egyedi képért: Hajdú D. András (szabadfoglalkozású), Móricz-Sabján Simon-különdíj a Pictorial Collective felajánlásával a legjobb hosszú távú munkáért: Mónus Márton (szabadfoglalkozású): A Sajó-völgy fullasztó levegője.