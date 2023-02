Szombaton harmadik alkalommal rendezik meg a már hagyományos Böllér Show és Kolbásztöltő- és sütő-versenyt Ásotthalmon, a Bűbáj Élménybirtokon, a falu központjában. A hangulat tavaly is kiváló volt, minden a kolbászról és részben a pálinkáról szólt, a muzsika hangja és a kacagás messze szállt. Akkor olyan különlegességekkel is találkozott a zsűri, mint az almás-fahéjas, diós, vagy sajtos ízesítésű kolbász. A versenyen 2022-ben az első díjat az Ásotthalmi Tömegsport Egyesület nyerte, szombaton kiderül, sikerül-e nekik a címvédés. A zsűrielnök, Papp Renáta polgármester munkáját idén is Tóth István borász, Fackelmann István alpolgármester és Arany T. János, a Délmagyarország újságírója segítik.

A programok a 7.30-as megnyitóval kezdődnek, a verseny 8-kor indul, 8.30-kor hagyományos disznóvágás bemutató kezdődik. A mókamester, műsorvezető idén a kiváló páros, Csányi Józsi és Pipicz Dani lesz. 11-kor A Magyar Gasztro Kulináris Műhely látványfőzését lehet megnézni. A tombolát, aminek fődíja egy malac, 13 órakor húzzák. Az eredményhirdetés 14 órakor lesz, 15 órától a népszerű DJ Dominique zenél.

A gyerekek sem fognak unatkozni, a Köz-Pont Egyesület Ásotthalom jóvoltából 9 és 11 óra között Csatai Gergő lufihajtogató szórakoztatja őket. 9–től a Pipás ház termében POM-POM műhely lesz. A talpalávalóról a Lagzisokk Együttes gondoskodik.