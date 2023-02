A kultúrház nagytermében a fő program a ringató foglalkozás volt, így itt többnyire kisgyermekes családok gyűltek össze. Az ölbéli játékok mellett tartottak hangszerbemutatót is, amelyet a kicsik szintén nagyon élveztek. De az is jól szórakozhatott, aki ebben nem vett részt: volt lego sarok, arcfestés és embernagyságú plüssmacival is lehetett fotózkodni. Szegedi orvostanhallgatók vezetésével Teddy Maci kórház is működött, ahol lázméréstől a komplett műtétig számtalan orvosi vizsgálatot lehetett elvégezni plüssállatokon. A legbátrabbak pedig azt is megnézhették, milyen szerveket lehet találni a belsejükben.

A 2 és fél éves Dórit például ez a program kötötte le legjobban. – Többször kipakolta már a plüssmaci pocakját, de az összes többit is meg kellett gyógyítani – nevetett édesanyja, Surján Noémi, aki miközben egyik kezével az infúziót tartotta a komoly műtétéhez, a másikkal mellkasára kötött 2 hónapos kisfiát, Dávidot simogatta, aki végigaludta az egész programot.

A medve túrára 15 csoport regisztrált. Ők nagyjából másfél óra alatt tudták körbejárni azt a 10 állomást, amelyeket Alsóváros különböző pontjain – többek között a nagyállomáson, a templomban és a játszótéren – jelöltek ki. Volt medve torna, medve totó, mézkóstolás és medvés mondásokat is kellett részletekből összerakni.

A program a Gyantár Zenekar Mackó bulijával zárult.