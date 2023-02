Az elmúlt években terepkutatásaik során a Migrációkutató Intézet munkatársai a migráció számos típusával és arcával találkozhattak Európában és azon túl is. Az utazások, találkozások során fényképek ezrei készültek, ugyanis az intézet munkatársait többször fotósok is elkísérték útjaikra, köztük Gyurkovits Tamás. De újságírók, haditudósítók is jártak a helyszíneken, többek közt Jászberényi Sándor. Munkáik, tapasztalataik inspirálták a Mathias Corvinus Collegiumot arra, hogy egy vándorkiállítást készítsenek a fotósok, újságírók képgyűjteményéből és ezáltal közelebb hozzák a látogatókhoz a migráció szerteágazó világát. Az egy hónapig látható tárlatot a szegedi képzési központban hétfőn nyitották meg.

Gyurkovits Tamás képein keresztül a déli határra és Szerbiára nehezedő migrációs nyomást láthatják a látogatók, valamint az orosz-ukrán háború elől menekülőkről is hozott Szegedre fotókat. Eközben Jászberényi Sándor munkái által főként a menekülő afrikaiak életébe tekinthetünk be, így például Kongóból menekülő gyermekeket is bemutat.

A megnyitón egy beszélgetés erejéig Párducz Árpáddal, a Migrációkutató Intézet kutatójával is egy asztalhoz ültek. A beszélgetésre Jászberényi Sándor haditudósító azt a 13 kilós, lövedékálló mellényt is magával hozta, amellyel a helyszíneket járja Press felirattal, valamint a sisakját is bemutatta a hétfői eseményen. Ő többek közt arról beszélt, hogy megbukott az az állítás, hogy a Föld forrásai végtelenek, hiszen a mezőgazdaság alapja a műtrágya, melyhez foszfor kell, azonban azt csak Észak-Afrikában találni, miközben a kontinensen olyan szintű népességrobbanás van, hogy még ebben az évtizedben 200 millióval többen lesznek.