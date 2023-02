Harry Booth kilencévesen kezdett lopni, hogy tető legyen beteg édesanyja feje felett. Éjszakánként fényűző, üres házakba lopózott be, hogy olyan tárgyakat keressen, amelyeket készpénzre cserélhet. Amikor édesanyja végül megadta magát a ráknak, Harry elhagyja Chicagót, de az éjszakai tevékenységét továbbra is folytatja. Outer Bankstől Savannah-n át New Orleansig vándorol, új személyazonosságot szerezve magának, miközben mindvégig óvatos, éber és távolságtartó marad. Nem engedheti meg magának, hogy feltűnést keltsen… vagy kötődjön valakihez. Ennek ellenére alábbhagy az ébersége, amikor Miranda Emersonnal találkozik, de a kettejük közötti erős kötelék nem lehet tartós, mert nem minden tolvaj követi Harry becsületkódexét. Néhányan másokat fizetnek meg, hogy vállalják a kockázatot, hogy ők maguk még több kincset halmozhassanak fel. Néhányukat az a vágy hajtja, hogy úgy birtokolják az embereket, ahogyan ők a festményeket és ékszereket. És miután Harry elvállal egy jövedelmező munkát Carter LaPorte megbízásából, LaPorte meglát egy eszközt, amelyet felhasználhat, és úgy dönt, hogy birtokolni akarja Harryt. A férfi ragadozó, méghozzá félelmetesebb, mint a mocsárban kísértő aligátorok, és amikor rákényszeríti Harryt, hogy kiraboljon egy baltimore-i múzeumot, Harry elhagyja Mirandát – kegyetlenül, minden magyarázat nélkül –, és eltűnik. De nem számít, milyen nevet használ, vagy hová megy, LaPorte árnyékot vet az életére. Ahhoz, hogy valóban szabad legyen, szembe kell néznie, egyszer s mindenkorra le kell számolnia az ellenségével. Csak így remélheti, hogy birtokába kerül valami, ami értékesebb, mint bármi, amit valaha is ellopott…