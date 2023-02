Öko egészségnapot renezett a Petra Modellprogram Vásárhelyen a programban résztvevő családoknak. Többek között öko mosószert készítettek, de a kenyérsütéssel is megismerkedtek.

A program 95 családot vont be a tevékenységébe, közülük mintegy 35-en vettek részt a szombati rendezvényen. Rácz-Káté Mónika, a Petra Modellprogram szakértője elmondta, beszereztek négy kenyérsütő gépet.

A gyerekek is segítettek az öko mosószer elkészítésében. Fotó: Kovács Erika

– Programunk kiemelt hangsúlyt helyez az egészséges életmódra. Sok családban vannak, akik ételintoleranciában szenvednek. Megfelelő kenyeret nehéz beszerezni, ráadásul ha van, akkor nagyon borsos az ára. Olyan praktikákat mutatunk be, amelyeket könnyű elsajátítani és költséghatékonyak. Az otthon sütött kenyér sokkal egészségesebb, hiszen nincs benne adalékanyag, nem tartalmaz tartósítószert. Beszélgettünk a szülőkkel arról, hogy sokféle alapanyag felhasználható a kenyérsütéshez, akár egy kis kimaradt tejföl, cukkini, sajt. Egyszerű, otthon megtalálható alapanyagokból is finom kenyeret lehet sütni – magyarázta a program szakértője. Akit érdekelt, megtanulhatta a japán tangzhong technológiát is, az így készült kenyér puha, lágy és nem morzsálódik.

A rendezvényen résztvevő családok egészségügyi szűréseken is részt vehettek, ellenőriztethették a vérnyomásukat, vércukor szintjüket, EKG-t is kérhettek. Ugyancsak sokakat érdekelt, hogyan lehet Marseille szappanból öko mosószert készíteni. A szappan reszelésében a gyerekek is segítettek. A nap folyamán a babás csoportnak is tartottak foglalkozást.